Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 56,21 55,63 EUR Нал. 69,94 69,26 USD Бирж. 55,85 -0,08 EUR Бирж. 69,56 +0,19 USD ЦБ. 55,93 -0,46 EUR ЦБ. 69,46 +0,01 EUR/USD 1,25 +0,01 BTC/USD Бирж. 10715,00 -425,00 MOEX 2308,32 -0,50% RTS 1302,09 -0,70% Brent 70,36 +0,46% DJIA 26392,79 +0,54% Nasdaq 7411,16 -0,05% FTSE 7644,77 +0,38%
Режиссера фильма-лидера по числу номинаций на «Оскар» обвинили в плагиате
Лента новостей
ФАС предложила ужесточить наказание за картельный сговор 11:52, Экономика Екатерина Гордон сняла свою кандидатуру с выборов президента России 11:48, Политика Посольство России опровергло данные о покупке угля у КНДР в обход санкций 11:41, Бизнес Минкомсвязи предложило вычислять майнеров по затратам электроэнергии 11:36, Технологии и медиа В ДТП на трассе в Крыму погибли три человека 11:26, Общество Машина из кортежа Трампа задела полицейского в Давосе 11:15, Общество Виктор Ан в письме пожаловался Баху на «вердикт МОК» 11:11, Общество Госдума ввела миллионные штрафы для перекупщиков билетов на ЧМ-2018 11:03, Политика Акции «Магнита» упали на 5% после выхода отчета за год 10:51, Бизнес «Динамо» расторгло контракт с Погребняком из-за системных нарушений 10:50, Спорт Депутаты в Кунцево предложили обсудить на референдуме памятник президенту 10:44, Политика Адвокат Виктора Агеева рассказал об отказе консульства России в помощи 10:40, Общество В ДТП с грузовиком в Тульской области пострадали шесть человек 10:21, Общество Легкий старт: как сделать первые шаги в бизнесе 10:12, РБК и Сбербанк СК начал проверку после видео с оставившими на улице пациента медсестрами 09:55, Общество Силуанов увидел условия для повышения кредитных рейтингов России 09:43, Экономика На железной дороге в Кузбассе образовалась пробка из «брошенных» поездов 09:36, Бизнес Депутат заявила о сбое робота Софии после вопроса о коррупции на Украине 09:26, Общество Средний чек в московских ресторанах за год вырос на 4% 09:21, Бизнес Голодец предложила отменить подоходный налог для доноров костного мозга 09:03, Общество АЛРОСА разрешила огранщикам платить 75% цены алмаза в рассрочку 09:00, Бизнес Армия Сирии обнаружила у боевиков прибор радиоэлектронной борьбы из ЕС 08:57, Политика Режиссера фильма-лидера по числу номинаций на «Оскар» обвинили в плагиате 08:52, Общество Британский министр предупредил о «тысячах жертв» в случае удара России 08:30, Политика Судовладелец рассказал о последнем сеансе связи с пропавшим «Востоком» 08:03, Общество Жизнь в убыток: как российские регионы учатся обходиться без экономики 08:01, Мнение В Саратовской области задержали подозреваемых в нападении на полицейского 07:25, Общество Роспотребнадзор предупредил россиян о лихорадке в Южной Америке 06:49, Общество
Режиссера фильма-лидера по числу номинаций на «Оскар» обвинили в плагиате
Общество, 08:52
0
Режиссера фильма-лидера по числу номинаций на «Оскар» обвинили в плагиате

Сын американского драматурга Пола Зинделя Дэвид обвинил создателей фильма «Форма воды» и его режиссера Гильермо дель Торо в плагиате. Об этом он сообщил британской газете The Guardian.

По словам Дэвида Зинделя, создатели фильма «очевидно использовали» сюжет драмы его отца «Дай мне услышать твой шепот», которая была написана в 1969 году. По сюжету драмы, в исследовательской лаборатории уборщица пытается спасти дельфина, которого там держали. Зиндел рассказал, что его семья «шокирована тем, что крупная студия» взяла идею его отца и не сообщила об этом, а также не спросила разрешения на ее использование.

В свою очередь, в фильме «Форма воды» главная героиня также работает уборщицей в военной лаборатории, куда привозят человека-амфибию, над которым ставят эксперименты. Уборщица начинает наблюдать за ним и сопереживать ему, а в итоге — пытается его спасти.

Видео: 20th Century Fox Russia / YouTube


Кинокомпания Fox Searchlight не признает обвинений семьи драматурга. Представитель компании заявил, что «Гильермо дель Торо никогда не читал и не видел пьес Зинделя». «Если у семьи Зинделя есть вопросы об оригинальности данной работы, мы готовы на них ответить», — сказал собеседник издания.

Фильм «Форма воды» был номинирован на 13 премий «Оскар», в том числе в номинациях «лучший фильм», «лучший режиссер» и «лучший оригинальный сценарий». Фильм стал лидером по числу номинаций. «Форма воды» получила премию «Золотой глобус» в номинации «лучший режиссер» и «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале. Премьера фильма в России состоялась 18 января.

Пол Зиндел — американский драматург. Его пьеса «Влияние гамма-лучей на поведение маргариток» получила Пулитцеровскую премию в 1971 году. Он скончался в 2003 в возрасте 66 лет.

Теги: плагиат , зарубежные фильмы
Главное
Виктор Ан в письме пожаловался Баху на «вердикт МОК» Общество
Материалы по теме
«Нелюбовь» вошла в число номинантов на «Оскар» 2018 года Общество
Правнук Сталина назвал «нелюдями» авторов фильма «Смерть Сталина» Общество
Американская киноакадемия завершила голосование по номинантам на «Оскар» Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.