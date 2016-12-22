Режиссера фильма-лидера по числу номинаций на «Оскар» обвинили в плагиате

Сын американского драматурга Пола Зинделя Дэвид обвинил создателей фильма «Форма воды» и его режиссера Гильермо дель Торо в плагиате. Об этом он сообщил британской газете The Guardian.



По словам Дэвида Зинделя, создатели фильма «очевидно использовали» сюжет драмы его отца «Дай мне услышать твой шепот», которая была написана в 1969 году. По сюжету драмы, в исследовательской лаборатории уборщица пытается спасти дельфина, которого там держали. Зиндел рассказал, что его семья «шокирована тем, что крупная студия» взяла идею его отца и не сообщила об этом, а также не спросила разрешения на ее использование.

В свою очередь, в фильме «Форма воды» главная героиня также работает уборщицей в военной лаборатории, куда привозят человека-амфибию, над которым ставят эксперименты. Уборщица начинает наблюдать за ним и сопереживать ему, а в итоге — пытается его спасти.

Видео: 20th Century Fox Russia / YouTube



Кинокомпания Fox Searchlight не признает обвинений семьи драматурга. Представитель компании заявил, что «Гильермо дель Торо никогда не читал и не видел пьес Зинделя». «Если у семьи Зинделя есть вопросы об оригинальности данной работы, мы готовы на них ответить», — сказал собеседник издания.

Фильм «Форма воды» был номинирован на 13 премий «Оскар», в том числе в номинациях «лучший фильм», «лучший режиссер» и «лучший оригинальный сценарий». Фильм стал лидером по числу номинаций. «Форма воды» получила премию «Золотой глобус» в номинации «лучший режиссер» и «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале. Премьера фильма в России состоялась 18 января.

Пол Зиндел — американский драматург. Его пьеса «Влияние гамма-лучей на поведение маргариток» получила Пулитцеровскую премию в 1971 году. Он скончался в 2003 в возрасте 66 лет.