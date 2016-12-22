Роспотребнадзор предупредил россиян о лихорадке в Южной Америке

Роспотребнадзор выпустил предупреждение о заболеваемости желтой лихорадкой в странах Южной Америки, в частности в Боливии, Бразилии, Колумбии, Перу, Суринаме, Французской Гвиане и Эквадоре.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в этих странах в период с января 2016 года по декабрь 2017 года было зафиксировано 777 случаев заболевания желтой лихорадкой, из них 261 закончились летально. Вместе с тем с декабря 2017 года только в Бразилии были зарегистрированы новые случаи заболевания лихорадкой.

По информации Министерства здравоохранения Бразилии, по состоянию на 23 января 2018 года подъем заболеваемости фиксируется в трех юго-западных штатах: 47 случаев в Минас-Жерайсе (25 из них летальны), еще 36 в Сан-Пауло (25 летальных случаев) и 20 случаев в Рио-де-Жанейро (от лихорадки погибли восемь человек).

В настоящий момент в штате Минас-Жерайс объявлено чрезвычайное положение на 180 дней. Роспотребнадзор не рекомендует россиянам посещать указанные штаты без прививок от лихорадки и просит учитывать обстановку при планировании поездок.

Желтая лихорадка представляет из себя инфекционную природно-очаговую болезнь, передающуюся через укусы комаров в странах с жарким влажным климатом.