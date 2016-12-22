Пожар в больнице в Южной Корее унес жизни более 40 человек

В больнице южнокорейского города Милянг произошло возгорание. Жертвами пожара стал по меньшей мере 41 человек, еще около 80 пострадали. По предварительным данным, пожар возник на первом этаже медучреждения

Южнокорейские пожарные. 2011 год (Фото: Lee Jae Won / Reuters)

В результате пожара в больнице в городе Милянге на юго-востоке Республики Корея погиб по меньшей мере 41 человек, еще около 80 пострадали. Об этом сообщает агентство Yohnap.

Возгорание возникло 26 января в 07:30 по местному времени (01:30 мск) на первом этаже городской больницы Седжон в 386 км к юго-востоку от Сеула. Пожар был потушен через 1 час 40 минут.

Причины пожара устанавливаются. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин созвал экстренное совещание в связи с пожаром в больнице Милянга.

​В конце декабря пожар возник в фитнес-центре города Чечхон в центральной провинции Чхунчхон-Пукто, в 168 км к юго-востоку от Сеула. Об этом сообщало агентство Yonhap. Тогда погибли 29 человек, еще 26 человек пострадали. Также пожарные спасли около 20 человек с крыши здания, где они спасались от огня. В ликвидации последствий пожара принимали участие 60 человек и 49 единиц техники. На месте происшествия также побывал южнокорейский лидер Мун Чжэ Ин.