Пожар в больнице в Южной Корее унес жизни более 40 человек

В результате пожара в больнице в городе Милянге на юго-востоке Республики Корея погиб по меньшей мере 41 человек, еще около 80 пострадали. Об этом сообщает агентство Yohnap.
Возгорание возникло 26 января в 07:30 по местному времени (01:30 мск) на первом этаже городской больницы Седжон в 386 км к юго-востоку от Сеула. Пожар был потушен через 1 час 40 минут.
Причины пожара устанавливаются. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин созвал экстренное совещание в связи с пожаром в больнице Милянга.
В конце декабря пожар возник в фитнес-центре города Чечхон в центральной провинции Чхунчхон-Пукто, в 168 км к юго-востоку от Сеула. Об этом сообщало агентство Yonhap. Тогда погибли 29 человек, еще 26 человек пострадали. Также пожарные спасли около 20 человек с крыши здания, где они спасались от огня. В ликвидации последствий пожара принимали участие 60 человек и 49 единиц техники. На месте происшествия также побывал южнокорейский лидер Мун Чжэ Ин.