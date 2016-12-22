Министр спорта Канады ушел в отставку из-за обвинений в домогательствах

Канадский министр спорта Кент Хейр ушел в отставку после обвинений в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает CBC.

По данным телеканала, премьер-министр Канады Джастин Трюдо принял отставку Хейра. «Домогательства любого рода неприемлемы, канадцы имеют право жить и работать без притеснений», — заявил Трюдо на Всемирном экономическом форуме в Давосе. «В правительстве очень серьезно относятся к любым утверждениям о ненадлежащем поведении. Мы считаем, что важно поддерживать женщин, заявляющих о домогательствах», — подчеркнул премьер-министр.

Госслужащая Кристин Раворт 25 января заявила на своей странице в Twitter, что Хейр вербально домогался к ней в лифте. Случай произошел в первый день ее работы в законодательном органе провинции Альберта. Хейр работал там с 2008 по 2015 год. Она отметила: «Министр спорта заставил чувствовать меня небезопасно». По ее словам, Хейр приставал и к другим женщинам.

Сам министр после отставки опубликовал заявление в Twitter, в котором отметил: «На протяжении всей моей карьеры я всегда старался вести себя с уважением к другим». Хейр рассказал, что узнал о расследовании в свой адрес после обвинений в домогательствах и решил покинуть пост «в ожидании итогов разбирательств». По его словам, он станет членом парламента города Калгари в провинции Альберта.

Хейр стал министром спорта Канады в августе 2015 года. До этого он был министром по делам ветеранов.