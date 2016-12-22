Орешкин рассказал о потере сна из-за качества жизни в российских городах

Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что качество жизни в российских городах не дает ему уснуть по ночам. Об этом он рассказал на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщает «РИА Новости».

«Вы знаете, чтобы быть конкурентоспособным через пять, десять, пятнадцать лет, необходимо, чтобы талантливые люди оставались в России. Качество жизни крайне важно», — отметил Орешкин в ответ на вопрос модератора форума о том, какая мысль не дает ему уснуть ночью.

По данным Росстата, реальные денежные доходы россиян в 2017 году снизились на 1,7%. Падение длится четвертый год подряд: в 2016 году доходы граждан России уменьшились на 5,8%, в 2015 году — на 3,2%, в 2014 году снижение составило 0,7%. Орешкин в августе 2017 года заявлял, что в Минэкономразвития прогнозируют рост реальных располагаемых доходов населения в базовом сценарии на 2017 год до 1,2%.