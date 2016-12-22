Россия и США разработали маршруты судов в Арктике из-за роста движения

Россия и США совместно разработали систему двусторонних маршрутов для судов, следующих в Беринговом проливе и Беринговом море, из-за роста судоходства в Арктике. Об этом говорится в сообщении на сайте Береговой охраны США.

Маршруты расположены в территориальных водах России и США, у берегов Чукотки и Аляски. Всего страны разработали и предоставили Международной морской организации данные о шести двусторонних маршрутах и шести предупредительных зонах, в которых судам необходимо двигаться с повышенной осторожностью. Созданные пути движения помогут морякам избегать многочисленных мелей, рифов и островов за пределами маршрутов и сократить число столкновений в море, а также экологических катастроф.

Также предложенными маршрутами смогут пользоваться другие международные суда. Дополнительные навигационные обозначения для маршрутов не предусматриваются, также не будут введены дополнительные ограничения для рыболовецких судов.

«За последнее десятилетие США и Россия наблюдали устойчивый рост активности в судоходстве в Арктике. Береговая охрана США для разработки совместных предложений по маршрутам судов в общих водных путях привлекала международных партнеров и ведомства других стран», — отметил начальник отдела навигационных стандартов Береговой охраны США Майкл Соллоси.