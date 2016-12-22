Россия и США разработали маршруты судов в Арктике из-за роста движения

Россия и США совместно разработали систему двусторонних маршрутов для судов, следующих в Беринговом проливе и Беринговом море, из-за роста судоходства в Арктике. Об этом говорится в сообщении на сайте Береговой охраны США.
Маршруты расположены в территориальных водах России и США, у берегов Чукотки и Аляски. Всего страны разработали и предоставили Международной морской организации данные о шести двусторонних маршрутах и шести предупредительных зонах, в которых судам необходимо двигаться с повышенной осторожностью. Созданные пути движения помогут морякам избегать многочисленных мелей, рифов и островов за пределами маршрутов и сократить число столкновений в море, а также экологических катастроф.
Также предложенными маршрутами смогут пользоваться другие международные суда. Дополнительные навигационные обозначения для маршрутов не предусматриваются, также не будут введены дополнительные ограничения для рыболовецких судов.