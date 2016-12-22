На оранжевой ветке метро в Москве произошел сбой в движении поездов

На участке Калужской-Рижской линии московского метро произошел сбой. Поезда следовали с задержкой 5–7 минут, сообщил корреспондент РБК.

По словам корреспондента РБК, поезд на станции «Беляево» стоял 5 минут. «Задерживается «по техническим причинам». При необходимости пользуйтесь городским транспортом», — сообщили сотрудники метро. На станции «Коньково» поезд стоял 10 минут.

Задержки также были на перегоне между станциями «Октябрьская» и «Шаболовская» и в движении поездов в сторону центра.

Как позднее сообщила пресс-служба подземки в Twitter, интервалы «незначительно увеличены» на центральном участке линии по техническим причинам. В настоящее время движение введено в график.