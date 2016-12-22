СМИ узнали о работе Apple над обновлением приложения для чтения

Apple Inc работает над обновленной версией своего приложения для чтения электронных книг iBooks. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, Apple для разработки привлекла одного из руководителей американской компании Amazon.

Новое приложение, по данным агентства, будет выпущено в ближайшие месяцы. Компания разработала упрощенный интерфейс и обновленный книжный онлайн-магазин, похожий на App Store. В том числе тестируется новый раздел «Читается сейчас» и отдельная вкладка для аудиокниг, сообщают знакомые с разработкой источники.

«Это станет самым большим обновлением приложения для электронных книг Apple за несколько лет и обеспечит конкуренцию на рынке, на котором доминирует Amazon», — сказано в сообщении.

Bloomberg отмечает, что продажа цифровых книг когда-то была ключевой частью бизнес-сервисов Apple, и компания была соперником Amazon на рынке. Но в 2012 году Минюст США подал в суд на Apple, обвинив компанию в завышении цен. В 2016 году Apple был предъявлен штраф на $450 млн. После иска работа в Apple сосредоточилась на продажах в Apple Music, App Store и прокате фильмов.