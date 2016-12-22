Комитет Госдумы поддержал законопроект о свободном сборе валежника

Комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, разрешающий свободный сбор валежника для личных нужд. Об этом сообщает «РИА Новости».

Документ, разработанный группой депутатов и сенаторов, относит лежащие на земле сухие деревья и их части к категории недревесных лесных ресурсов. Такие изменения в Лесной кодекс позволят гражданам собирать и заготавливать валежник свободно.

Председатель комитета Николай Николаев сообщил, что проект будет вынесен на рассмотрение Думы 7 февраля.

Законопроект был внесен на рассмотрение в Думу в апреле 2016 года.

В настоящее время Лесной кодекс предусматривает получение разрешения на сбор валежника. Процесс оформления документа часто затягивается, однако за его отсутствие предусмотрены штрафы. Граждане часто обращаются в лесозаготовительные организации, которые берут на себя все формальности, но за это забирают часть заготовленного. Николаев пояснил «Российской газете», что разрешение на свободный сбор мертвой древесины не только поможет гражданам решить свои бытовые проблемы, но и поможет обеспечить пожарную и санитарную безопасность лесов.