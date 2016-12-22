В Совфед поступило предложение Путина переназначить главу КС Зорькина

В Совфед поступило предложение Владимира Путина переназначить на новый срок главу Конституционного суда Валерия Зорькина. Об этом «РИА Новости» сообщил ​глава комитета Совфеда по законодательству Андрей Клишас.

«Документы поступили», — сказал он. По словам сенатора, этот вопрос верхняя палата рассмотрит 31 января. Перед этим кандидатуру Зорькина обсудят на заседании конституционного комитета.

«Зорькина переназначат», — заявил РБК Клишас.

Ранее о том, что президент предложит сенаторам утвердить председателя суда на новый шестилетний срок, сообщала газета «Ведомости» со ссылкой на источники в администрации президента и судейском сообществе. Собеседник издания назвал переназначение Зорькина вопросом «решенным», но отметил, что срок продленных полномочий не очевиден.​ По словам источника газеты, пост председателя Конституционного суда было принято рассматривать как один из возможных вариантов трудоустройства премьера Дмитрия Медведева.

В случае утверждения Совфедом кандидатуры Зорькина для председателя Конституционного суда это станет пятым подряд сроком после возвращения на этот пост в 2003 году. Также он возглавлял Конституционный суд в 1991–1993 годах.

Согласно внесенным в 2009 году поправкам в закон «О Конституционном суде»,

председатель КС назначается Совфедом по представлению президента сроком на шесть лет.