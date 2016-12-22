В Совфед поступило предложение Путина переназначить главу КС Зорькина

В Совфед поступило предложение Владимира Путина переназначить на новый срок главу Конституционного суда Валерия Зорькина. Об этом «РИА Новости» сообщил глава комитета Совфеда по законодательству Андрей Клишас.
«Документы поступили», — сказал он. По словам сенатора, этот вопрос верхняя палата рассмотрит 31 января. Перед этим кандидатуру Зорькина обсудят на заседании конституционного комитета.
«Зорькина переназначат», — заявил РБК Клишас.
Ранее о том, что президент предложит сенаторам утвердить председателя суда на новый шестилетний срок, сообщала газета «Ведомости» со ссылкой на источники в администрации президента и судейском сообществе. Собеседник издания назвал переназначение Зорькина вопросом «решенным», но отметил, что срок продленных полномочий не очевиден. По словам источника газеты, пост председателя Конституционного суда было принято рассматривать как один из возможных вариантов трудоустройства премьера Дмитрия Медведева.
В случае утверждения Совфедом кандидатуры Зорькина для председателя Конституционного суда это станет пятым подряд сроком после возвращения на этот пост в 2003 году. Также он возглавлял Конституционный суд в 1991–1993 годах.
Согласно внесенным в 2009 году поправкам в закон «О Конституционном суде»,
председатель КС назначается Совфедом по представлению президента сроком на шесть лет.