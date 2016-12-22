Задолженность регионов перед «Газпромом» превысила 170 млрд руб.

Объем просроченной задолженности за газ перед «Газпромом» в России на 1 января 2018 года вырос на 6% в годовом выражении, превысив 170,7 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.

«Продолжение накопления просроченной задолженности за поставленный газ остается проблемой функционирования российского рынка газа», — отмечается в сообщении.

Около 35% от общего размера долга и две трети увеличения задолженности приходится на долю теплоснабжающих организаций.

«Достигнута позитивная динамика оплаты текущих поставок: за последние три года, по предварительной информации, уровень расчетов конечных потребителей газа вырос с 96,3 до 97,4%», — отметили в компании.

Темп прироста задолженности снижается второй год подряд. В 2015 году он составлял 18,3%, в 2016-м — 7,1%, в 2017-м — 6,1%.

В 2017 году компания обеспечила возврат 132,3 млрд руб. Продолжается работа с руководством регионов, в том числе в рамках исполнения планов-графиков погашения задолженности, уточняет «Газпром».