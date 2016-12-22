Путин рассказал о секретах молодости России и источниках своей энергии

Президент России Владимир Путин рассказал о том, как России удается оставаться всегда молодой. Об этом он сказал во время Всероссийского форума студенческих клубов «Время вперед», передает корреспондент РБК.

«Благодаря студенчеству, благодаря молодежи Россия всегда остается молодой, юной, дерзкой, устремленной в будущее», — сказал Путин.

Также глава государства рассказал рабочим Казанского авиационного завода имени С.П.Горбунова о том, что ему самому оставаться в хорошей форме помогает общение.

«Общаюсь с такими людьми, как вы: позитивными, настроенными на результат, активными. Это заряжает. Заряжаюсь от таких, как вы, как от батарейки», — цитирует Путина ТАСС.

Президент добавил, что секретов поддержания хорошей физической формы у него нет, однако он занимается спортом.