Орешкин назвал объем прямых иностранных инвестиций в экономику России

Прямые иностранные инвестиции в российскую экономику в 2017 году составили $20–25 млрд. Об этом заявил министр экономического развития России Максим Орешкин на Давосском форуме, передает ТАСС.

«У нас было менее $20 млрд прямых иностранных инвестиций в 2015 году, в 2016 году — был почти коллапс», — отметил он.

Министр заметил, что компании, которые инвестировали в экономику России в «турбулентный период в геополитическом смысле», сейчас пожинают хорошие плоды инвестиционных решений. «Если мы посмотрим на статистику, то увидим ряд крупных сделок, то, что инвестклимат улучшается», — сказал министр.

В октябре прошлого года Орешкин сообщал, что прямые иностранные инвестиции в российскую экономику в первом полугодии 2017 года составили $14 млрд. «Все показатели говорят о том, что иностранный бизнес снова активно идет в Россию, видит долгосрочные цели своего развития», — приводил его слова ТАСС.

В декабре в ходе пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что в 2017 году прямые иностранные инвестиции достигли $23 млрд. «Это в два раза больше, чем в прошлом году, и лучший показатель за предыдущие четыре года», — сказал он.