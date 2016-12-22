LG повысит цены на стиральные машины в США из-за роста пошлин

Южнокорейская компания LG Electronics повысит цены на стиральные машины в США в связи с решением администрации американского президента Дональда Трампа повысить ввозные пошлины на этот вид бытовой техники. Об этом сообщает Reuters.

«LG Electronics планирует бесперебойные поставки, чтобы минимизировать влияние на местных партнеров и клиентов», — цитирует агентство сообщение компании.

Также LG строит фабрику по производству стиральных машин в Теннесси. Планируется, что предприятие начнет работу в конце 2018 года.

23 января в США были введены дополнительные пошлины на ввоз стиральных машин, фотоэлементов и солнечных батарей. Трамп объяснил это тем, что из-за роста импорта этих товаров и демпинга корейских производителей местные производители понесли убытки.