Петербурженку оштрафовали на 20 тыс. руб. за избиение полицейского

Приморский суд Санкт-Петербурга вынес приговор жительнице города Виктории Авдеевой, которая три раза ударила рукой по лицу сотрудника полиции. Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Женщина признана виновной по ч. 1 ст. 318 УК России (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). Подсудимая полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном. Суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 20 тыс. руб.

По данным суда, инцидент произошел 15 октября 2017 года по адресу: Богатырский пр., д. 3. Авдеева находилась в нетрезвом состоянии возле сотрудника полиции, который был одет в служебную форму. Полицейский попросил женщину «прекратить противоправные действия» и предъявить документы, удостоверяющие личность. На требование проехать с ним в отдел полиции для составления протокола об административном правонарушении она ударила его.

В сообщении уточняется, что при этом Авдеева осознавала, что перед ней находится представитель власти.