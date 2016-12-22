Центробанк отозвал лицензию у связанного с ФК «Тосно» банка

Лицензия отозвана из-за нарушения банком законодательства об отмывании средств, финансировании терроризма и недостоверной отчетности. По активам банк занимал 536 место.Членом совета директоров является главный тренер ФК «Тосно».

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Банк России отозвал лицензию у московского банка «Стар Альянс» и ввел в нем временную администрацию, говорится в сообщении на сайте регулятора.

Решение было принято в связи с неоднократными нарушениями кредитной организацией требований законодательства о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма в части идентификации клиентов, а также из-за недостоверности предоставлявшихся в ЦБ сведений. Кроме того, регулятор установил проведение банком «Стар Альянс» теневых операций по обмену валюты, которые не отражались в предоставляемой ему отчетности.

«Руководство и собственники банка не приняли действенных мер по нормализации его деятельности. В сложившихся обстоятельствах Банк России принял решение о выводе ООО «КБ «Стар Альянс» с рынка банковских услуг», — пояснили в ЦБ.

Банк не является участником системы страхования вкладов.

Банк «Стар Альянс», как говорится на его официальном сайте, основан в 2002 году. В последний раз лицензия кредитной организации была выдана в 2012 году. По данным ЦБ, на 1 января 2018 года «Стар Альянс» занимал 536-е место по величине активов в банковской системе России. В совет директоров банка входит главный тренер футбольного клуба «Тосно» Дмитрий Парфенов.