На Камчатке за час произошли три землетрясения

В Беринговом проливе около Командорских островов зарегистрированы три землетрясения в течение часа. Об этом сообщили в Камчатском филиале Геофизической службы Российской академии наук (РАН), передает «Интерфакс».

Как отмечается в сообщении, первый подземный толчок магнитудой 6,2 был зарегистрирован в 05:07 мск. Его эпицентр был на глубине 35 км в 576 км от Петропавловска-Камчатского, передает «РИА Новости» со ссылкой на сейсмологов.

Через 20 минут произошло еще одно землетрясение магнитудой 5,0. Его эпицентр находился в акватории Берингова моря на глубине 36 км и на расстоянии 32 км от села Никольское. После этого в 06:02 мск произошел еще один подземный толчок. Его эпицентр находился в акватории Берингова моря на глубине 37 км и в 18 км от Никольского.



«Сейчас возле острова Беринга регистрируется много землетрясений, но эти три — наиболее сильные, их магнитуда превышает 4,5», — сказал представитель Геофизической службы РАН.

Как отмечается на сайте управления МЧС по Камчатскому краю, подземные толчки ощутили жители Никольского. В ведомстве отметили, что эксперты ведомства проводят исследования социально значимых объектов и жилых зданий. В МЧС добавили, что угроза цунами не объявлялась.