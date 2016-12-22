В центре города во Флориде вертолет совершил жесткую посадку

В центре города Форт-Лодердейл в американском штате Флорида вертолет совершил жесткую посадку. Об этом сообщается в Twitter пожарной службы.

Как говорится в сообщении, на борту вертолета были два человека. В результате инцидента никто не пострадал.

Агентство Associated Press отмечает, что полиция перекрыла место посадки вертолета. Пока не ясно, откуда он вылетел и куда направлялся.

Телеканал СВS со ссылкой на представителей пожарных сообщил, что вертолет выполнял тренировочный полет и в кабине во время инцидента были инструктор и ученик. Во время посадки вертолет получил небольшие повреждения. Телеканал отмечает, что его хвост был найден в 100 футах (30 м) от места посадки. Спасатели рассказали, что жесткую посадку совершил трехместный вертолет Schweizer 269-C.