СМИ узнали о доступе к секретным данным Пентагона лицам с судимостью

Пентагон в 2017 году запретил доступ к секретным данным 165 подрядчикам, после того как стало известно об их незаконной деятельности, в том числе о сомнительных финансовых операциях, влиянии иностранных правительств, а также обвинения в педофилии. Об этом говорится в докладе Министерства обороны США, который оказался в распоряжении NBC News.



Как отмечается в документах, они смогли пройти первый этап проверки в ФБР, скрыв некоторые сведения, поэтому Пентагон выдал им временные разрешения, с помощью которых они могли получить доступ к секретной информации. Впоследствии они все были отозваны.

В документах указано 200 тыс. заявок от подрядчиков за последние три года, многие из которых не были рассмотрены до 2017 года. Из них 486 лицам доступ был запрещен или пересмотрен. В документе американского Минобороны отмечается, что в основном доступ был закрыт из-за финансовых операций заявителя. Всего по этой причине к секретным документам не были допущены 370 лиц.

В 165 случаях доступ был аннулирован в 2017 году, когда в Пентагоне выяснили, что заявитель скрыл информацию. Например, стало известно, что одного из подрядчиков признали виновным в изнасиловании ребенка. Доступ к секретной информации он получил в 2015 году, и только через два года он был заблокирован.