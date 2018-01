Скончался лидер британской группы The Fall Марк Эдвард Смит

Фото: Andrew Benge / Getty Images

Лидер и вокалист британской постпанк-группы The Fall Марк Эдвард Смит скончался в возрасте 59 лет. Об этом заявила менеджер музыкального коллектива Пэм Вандер, сообщается на сайте группы.



Как отмечается в сообщении, Смит скончался утром 24 января у себя дома. Вандер сказала, что детали смерти музыканта будут обнародованы в течение нескольких дней.



Как сообщало музыкальное издание New Musical Express, в августе 2017 года группа The Fall отменила концерт из-за того, что Смит был госпитализирован. У него были проблемы с горлом и дыхательной системой. В ноябре 2017 года он выступал на нескольких концертах в Британии в инвалидном кресле.

​Марк Эдвард Смит родился в рабочей семье 5 марта 1958 года в пригороде Манчестера Соулфорд. В 16 лет он ушел из дома, а в 19 лет бросил колледж и в 1976 году основал группу The Fall. Всего музыкальный коллектив записал 30 студийных альбомов. На протяжении истории группы ее состав менялся 58 раз.

Как отмечает Би-би-си, в период с 1984 по 2004 год 27 песен The Fall входили в топ-100 песен британских чартов. Однако только две песни пробивали 40-е место, обе кавер-версии, а именно: There's A Ghost In My House и Victoria. Среди известных песен The Fall Hit The North и Theme From Sparta FC. Композиция Hip Priest звучала в фильме «Молчание ягнят».