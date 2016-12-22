Путин наградил Карена Шахназарова и Василия Церетели

Президент России Владимир Путин подписал указ о вручении государственных наград. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.
Генерального директора «Киноконцерна Мосфильм» Карена Шахназарова наградили орденом Александра Невского за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.
Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден исполнительный директор Московского музея современного искусства Василий Церетели.
За активное участие в общественно-политической жизни российского общества орденом Дружбы награжден президент фонда «Общественное мнение» (ФОМ) Александр Ослон. За заслуги в области метеорологии и многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный метеоролог Российской Федерации» присуждено Дмитрию Киктеву, заместителю директора Гидрометцентра.
Всего различными наградами отмечены более 250 человек.