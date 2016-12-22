В Минздраве назвали четыре обязательных условия здорового образа жизни

Отказ от курения, ежедневное потребление овощей и фруктов, физическая нагрузка и умеренное потребление соли — основные критерии здорового образа жизни. Об этом заявил Сергей Бойцов​, гендиректор Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) кардиологии, главный внештатный специалист Минздрава по профилактической медицине, сообщает «Интерфакс».

«Если человек курит и выполняет все остальные условия, то его образ жизни уже нездоровый», — пояснил он, добавив, что здоровый образ жизни, это «не выдуманное», а «вычисленное» понятие.

«Это когда человек выполняет четыре условия: первое — не курит, второе — если он потребляет не менее чем 400 граммов овощей и фруктов в день, занимается умеренной и высокой физической активностью не менее 30 минут, например, ходьбой в интенсивном темпе. Четвертое условие — нормальное или низкое потребление соли, то есть не более 5 граммов в сутки», — сказал Бойцов.

При соблюдении человеком данных условий вероятность его смерти от болезней системы кровообращения (БСК) или общей смертности в течение трех лет у него снижается на 50% в сравнении с теми, кто не следует данным правилам.

Однако специалисты пока не определились по поводу влияния алкоголя на смертность. Бойцов отметил, что в расчетах данный фактор пока не учитывался.

В конце сентября 2017 года «РИА Рейтинг» проанализировал российские регионы по приверженности населения здоровому образу жизни. В тройке лидеров оказались Республика Чечня — 90,9 балла, Дагестан — 89 баллов и Кабардино-Балкария — 80 баллов. Московская область заняла 28-е место, набрав 67,4 балла.

16 января «Коммерсантъ», ссылаясь на имеющийся в его распоряжении документ, сообщил, что Минздрав подготовил новую версию «Стратегии формирования здорового образа жизни, профилактики и контроля неинфекционных заболеваний в Российской Федерации до 2025 года». Она была направлена в Минэкономики и Федеральную антимонопольную службу (ФАС). Минздрав рассчитывает, что проект будет согласован до 22 января.

Первый вариант стратегии был разработан в январе 2017 года. В нем говорилось в том числе о регулировании содержания соли и жира во «вредных» продуктах питания, борьбе с антисанитарным жильем, а также предлагалось ограничить рекламу алкоголя на ТВ.