Путин предложил «расцеловать» уфимского рабочего

Президент России Владимир Путин во время визита в Объединенную двигателестроительную корпорацию в Уфе предложил одному из рабочих «расцеловать» его. Об этом сообщает корреспондент РБК.

Во время встречи главы государства рабочий спросил, нельзя ли вернуть практику награждения государством передовых предприятий. «Давайте я вас просто расцелую», — ответил Путин.

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Президент добавил, что подобная практика была отменена в 1988 году, так как анализ показал, что награждение коллективов не повышает производительность труда. Взамен была введена практика индивидуальных наград для сотрудников.

На вопрос рабочего о возможности снижения ставки по ипотеке Путин ответил, что в связи с низким уровнем инфляции в России есть предпосылки для этого. «Они [ставки] снижаются постоянно. Вот тогда, когда вы брали (квартиру), сколько было, 13%? Тогда в среднем ставка была, наверное, 15% или больше даже», — сказал президент. Он добавил, что также возможно снижение ключевой ставки ЦБ, за этим последует снижение остальных ставок.

Также Путин напомнил о льготных ипотечных программах для многодетных семей.