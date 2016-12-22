Чубайс ответил на сообщения о своем знакомстве с президентом Чехии

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс, возглавлявший с 1998-го по 2008-й год РАО «ЕЭС России», заявил, что не знаком и никогда не встречался с Милошем Земаном, ныне президентом Чехии, передает «Эхо Москвы».
«Я не только никогда не встречался, но и просто и не имею чести лично знать президента Чехии Милоша Земана. Примерно такова же и достоверность всей остальной информации по этому поводу», — заявил Чубайс, комментируя публикацию портала The Insider о деталях погашения долга СССР перед Чехией.
Живущий в Канаде бизнесмен Владислав Москалев рассказал изданию The Insider, что узнал о подробностях сделки со слов Пааты Мамаладзе, основателя чешской компании Falkon Capital. Она выкупила советский долг у правительства Чехии. Газета «Ведомости» в 2004 году писала со ссылкой на зампреда правления РАО «ЕЭС» Андрея Раппопорта, что Falkon продавала российскую электроэнергию в третьи страны, включая Белоруссию, а выручку от этого платила в бюджет Чехии в счет погашения долга бывшего СССР.
Москалев заявил The Insider, ссылаясь на слова некоего человека, работающего на Мамаладзе, что «Чубайс передавал часть денег от дисконта Земану». Милош Земан в 1998–2002 годы занимал пост главы правительства Чехии.
Москалев объявлен Россией в розыск по линии Интерпола по подозрению в злоупотреблении полномочиями. Согласно данным Интерпола, он обладает российским и канадским гражданствами.