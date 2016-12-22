Украинский журналист раскрыл в Facebook секретную информацию Генштаба

Информация о планируемых поставках украинской армии противоракетных комплексов и беспилотников засекречена и не подлежит разглашению. Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ в ответ на запрос издания LIGA.Net относительно данных, опубликованных журналистом Юрием Бутусовым.

15 января главный редактор украинского издания «Цензор нет» Юрий Бутусов опубликовал в Facebook пост, в котором говорилось, что в список потребностей ВСУ внесены «800 современных противотанковых ракетных комплексов типа «Стугна» и «Корсар», «несколько тысяч управляемых ракет» и «500 беспилотных летательных аппаратов». По словам журналиста, это оружие якобы будет в ближайшее время включено в оборонзаказ и поставлено в течение двух-трех лет.

Пресс-служба Генштаба добавила, что потребность армии в оружии и технике, а также порядок ее удовлетворения определены целевой программой до 2020 года. Эта информация имеет гриф «Совершенно секретно».

На момент публикации новости пост Бутусова получил более 1,4 тыс. лайков, а также более 200 перепостов.