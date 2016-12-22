«Автодор» почти на четверть увеличил ремонтную программу в 2018 году

«Автодор» в 2018 году увеличил ремонтную программу на 23% по сравнению с 2017 годом и отремонтирует около 400 км дорог. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.

Наиболее масштабными станут проекты капитального ремонта на М4 «Дон» и М1 «Беларусь». Основные работы на М4 будут направлены на ремонты дорог альтернативных направлений. Это, в частности, альтернативная платному участку 225–260-й км дорога в Тульской области, которая проходит по городу Богородицк. Планируется также ремонт дорог, которые идут по населенным пунктам Елец, Задонск и Хлевное в Липецкой области.

В Краснодарском крае компания капитально отремонтирует участок трассы «Дон», проходящий по курортной зоне через населенные пункты Михайловский перевал, Текос и Пшада. Работы были начаты в 2017 году. В текущем году здесь будет произведен ремонт мостов, подпорных стен, водопропускных труб и водоотводных сооружений. Ремонты на этом участке идут с технологическим перерывом в период летних отпусков с 15 июня по 15 сентября, однако компания планирует завершить все работы в срок, к концу 2018 года.

Одним из самых крупных проектов ремонтной кампании 2018 года станет капитальный ремонт участка дороги М1 «Беларусь» между 160-м и 196-м км в Смоленской области. Здесь будут отремонтированы мосты, установлены автопавильоны, обустроено освещение. В целях безопасности планируется поставить осевое барьерное ограждение.