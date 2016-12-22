Дума разрешила работающим за рубежом россиянам получать зарплату в валюте

Государственная дума приняла в третьем окончательном чтении законопроект, разрешающий живущим за рубежом россиянам, которые работают в российских компаниях, получать зарплату в иностранной валюте. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Как отмечается в пояснительной записке, цель принятия закона заключается в обеспечении возможности получения находящимся за пределами России гражданам «заработной платы и иных выплат, связанных с выполнением ими за пределами территории РФ своих трудовых обязанностей по трудовым договорам, заключаемым ими с юридическими лицами — резидентами, в иностранной валюте».

Также этот закон дает возможность получать зарплату в валюте на счета в банках России дипломатическим работникам и гражданам, которые отправлены на службу за границу федеральными ведомствами.

Согласно ст. 131 Трудового кодекса, выплата зарплаты россиянам производится в валюте Российской Федерации (в рублях). В требованиях валютного законодательства России также прописано, что работающие за границей и в российских компаниях граждане могут получать заработную плату только в рублях и на счета, которые были открыты в российских банках.