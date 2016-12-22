СК объявил о ликвидации нападавшей на москвичей вооруженной банды

Следственный комитет России (СКР) объявил о ликвидации вооруженной банды, которая нападала на жителей Москвы с применением огнестрельного оружия. Об этом говорится в сообщении на сайте СКР.

По версии следствия, четверо участников банды приобрели у неустановленных лиц огнестрельное оружие, боеприпасы и муляжи оружия. После этого они нападали на квартиры москвичей и похищали имущество жильцов. В период с апреля по июнь 2016 года они совершили не менее трех разбойных нападений.

«Банда отличалась постоянством состава и методов преступной деятельности, использованием одних и тех же способов завладения имуществом, предусмотренных заранее разработанным планом нападения, в котором каждому участнику отводилась определенная роль», — указывается в сообщении СКР. В результате проверки выяснилось, что участники банды ранее были неоднократно судимы. В настоящее время четверо мужчин 1985, 1987, 1990 и 1996 годов рождения находятся под стражей в СИЗО.