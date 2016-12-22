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МЧС назвало свалку «Кучино» источником «постороннего запаха»
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МЧС назвало свалку «Кучино» источником «постороннего запаха»
«Мусорное» дело, 07:24
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МЧС обнаружило превышение концентрации сероводорода на свалке «Кучино»

​В районе свалки «Кучино» в подмосковной Балашихе в течение суток зафиксированы разовые превышения предельно допустимых концентраций (ПДК) сероводорода. Об этом говорится на сайте МЧС России.

«В результате проведенных исследований выявлено, что источником постороннего запаха является полигон твердых бытовых отходов «Кучино», — сказано в сообщении.

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В МЧС отметили, что, по прогнозу Росгидромета, 24 января в Москве и области метеорологические условия не приведут к осложнению экологической обстановки.

Регулярные жалобы от жителей столицы и Подмосковья на запах «тухлой квашеной капусты» начали поступать с начала декабря 2017 года. С начала 2018 года количество жалоб не уменьшилось, и в период с 8 января поступило более 100 обращений о неприятном запахе с полигона «Кучино». При этом губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что власти региона «делают все возможное», чтобы запах со свалки «исчез» к концу января.

Теги: Свалка , «Кучино»
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