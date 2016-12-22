Сенаторы утвердили нового главу Федеральной резервной системы США

Сенат США утвердил инвестиционного банкира Джерома Пауэлла главой Федеральной резервной системы — американского Центрального банка. Об этом сообщает Reuters.

«В Центральном банке назревает дискуссия о том, стоит ли Пауэллу переосмысливать подход страны к инфляции и влияние недавней налоговой реформы на экономику США», — сказано в сообщении.

Пауэлл в прошлом занимал пост министра финансов США, с 2012 года входит в совет управляющих ФРС. О его возможном назначении стало известно в ноябре 2017 года. При этом Пауэлл, юрист по образованию, стал первым за 30 лет председателем ФРС, не имеющим докторской степени по экономике.

Пауэлл сменит Джанет Йеллен, чьи полномочия истекают в феврале. Американский президент Дональд Трамп в ходе предвыборной кампании неоднократно критиковал Йеллен за политику низкой базовой ставки, в частности, полагая, что председатель подвержена давлению предыдущей администрации Барака Обамы.