В США беспилотный автомобиль Tesla врезался в пожарную машину

На скоростной магистрали под Лос-Анджелесом в аварию попал беспилотный автомобиль Tesla. Как сообщает Bloomberg, автомобиль на скорости 104 км/ч врезался в пожарную машину.

По данным агентства, пожарная машина стояла на обочине. В машине Tesla на момент столкновения был один человек.

«Водитель сообщил, что автомобиль находился на автопилоте. Удивительно, что никто не пострадал! Пожалуйста, будьте внимательны во время вождения!» — сообщает местная служба безопасности.

В свою очередь представители Tesla пояснили Bloomberg, что несмотря на наличие автопилота, водителям необходимо самим контролировать движение на дороге. По факту аварии было начато расследование.

Летом 2017 года ​в американском штате Миннесота беспилотный автомобиль Tesla попал в аварию, находясь в режиме автопилота. Тогда в ДТП пострадали пять человек. Водитель автомобиля рассказывал, что Tesla 2016 года выпуска резко ускорилась, слетела с дороги и перевернулась.