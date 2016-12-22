В США умерла писательница-фантаст Урсула Ле Гуин

В США скончалась известная писательница Урсула Ле Гуин. Ее роман «Левая рука тьмы» получил сразу две высшие премии научно-фантастической литературы США — «Хьюго» и «Небьюлу»

Урсула Крёбер Ле Гуин (Фото: Dan Tuffs / Getty Images)

Известная американская писательница Урсула Крёбер Ле Гуин скончалась в возрасте 88 лет в своем доме в Портленде. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на сына автора Тео.

«Ее сын Тео подтвердил смерть Ле Гуин. Он не уточнил причину, но сообщил, что писательница плохо себя чувствовала в течение последних нескольких месяцев», — сообщает издание.

Ле Гуин — автор романов, стихов, детских книг. Ее книги переведены на 40 языков и проданы миллионными тиражами по всему миру. Писательница родилась в 1929 году в Калифорнии, училась в Колумбийском университете и в Париже по Фулбрайтовской стипендии. Позднее жила и преподавала в Портленде.

Наибольшую известность Ле Гуин получила как автор романов и повестей в жанрах научной фантастики и фэнтези. Популярность ей принес роман «Левая рука тьмы», опубликованный в 1969 году. Также среди бестселлеров писательницы «Освобождающее заклятье», «Правило имен», «Волшебник Земноморья», «Гробницы Атуана», «На иных ветрах».