В Ливии при двойном теракте погибли более 30 человек

В ливийском городе Бенгази при взрыве двух автомобилей погибли 33 человека, десятки получили ранения. Об этом сообщает Reuters.
Первый взрыв прогремел у мечети в центральном районе Эс-Сальмани, когда верующие выходили из здания после вечерней молитвы. Примерно «через 10–15 минут» прогремел второй, «более мощный» взрыв на противоположной мечети улице.
«Среди пострадавших как сотрудники полиции, так и гражданские лица», — сказано в сообщении. Среди погибших — Ахмед Али аль-Фитруи — глава следственно-разыскного отдела при главном командовании Ливийской национальной армии.
Представители здравоохранения опасаются, что число погибших может возрасти, поскольку некоторые из раненых находятся в критическом состоянии. В настоящее время ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за теракт.