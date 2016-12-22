В Ливии при двойном теракте погибли более 30 человек

В Гидрометцентре рассказали о нулевой температуре на выходных в Москве

В Канаде заявили о хакерской атаке из КНДР «через Россию»

Чемезов увидел угрозу закрытия единственного производителя живых вакцин

В Турции обвинили США в невыполнении обещаний прекратить поддержку курдов

В Афганистане у офиса организации «Спасем детей» произошел взрыв

Застрявший в снегу на Сахалине пассажирский поезд опоздал на шесть часов

ВТБ потерял две контрольные акции в Почта Банке

Малый театр поставит спектакль о Смуте по пьесе Мединского

Двух подростков арестовали по делу о нападении на школу в Улан-Удэ

«Роснефть» предложила заправкам платить акцизы вместо НПЗ

При пожаре в Брянской области погибли четыре человека

Трамп обвинил Samsung в причастности к потере переписки агентов ФБР

Финансировавшим терроризм предложили запретить въезд в Россию

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Суд в Голландии снял арест со счетов Нацфонда Казахстана на $22 млрд

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Четыре человека погибли при ДТП с грузовиком в Саратовской области

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Путин поддержал идею отдать «Росатому» утилизацию градусников и батареек

ГИБДД изучит предложение переэкзаменовывать водителей при замене прав

В Венесуэле крупнейший НПЗ Amuay прекратил работу

Би-би-си рассказала о предвыборной поездке Собчак в США

Сенаторы утвердили нового главу Федеральной резервной системы США

В США беспилотный автомобиль Tesla врезался в пожарную машину

Walt Disney выплатит своим сотрудникам по $1000 из-за реформы Трампа

В США умерла писательница-фантаст Урсула Ле Гуин

В деле о нападении на школу в Улан-Удэ появились два соучастника

Вашингтон выступил против предложения Москвы о расследовании химатак