Порошенко и Волкер обсудили режим прекращения огня в Донбассе

Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер и президент Украины Петр Порошенко обсудили ситуацию в Донбассе, в том числе укрепление режима прекращения огня в регионе. Об этом говорится на сайте украинского президента.

«Была высказана серьезная обеспокоенность в связи с отсутствием прогресса в выполнении Россией положений Минских договоренностей в сфере безопасности», — сказано в сообщении. В том числе стороны отметили освобождение украинских заложников, прошедшее в конце 2017 года.

Курт Волкер в своем Twitter отметил, что его встреча с украинским президентом прошла «благоприятно». «Ожидаю еще 1,5 дня, отведенных на встречи на Украине, затем отправлюсь в Дубай для переговоров с русскими коллегами», — написал дипломат. Как сообщал ранее ТАСС, в Дубае Волкер намерен провести встречу с помощником российского президента Владиславом Сурковым.

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