ПАСЕ приняла резолюцию с призывом к России прекратить поддержку Донбасса

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла новую резолюцию о «гуманитарных последствиях войны» на Украине, в котором призывает Москву остановить финансовую и военную поддержку вооруженных формирований в Донбассе. Текст резолюции опубликован на сайте ассамблеи.

«Перестать признавать паспорта и документы, в том числе судебные решения и документы, подтверждающие имущественные права, выданные на территориях, контролируемых незаконными вооруженными формированиями Донецкой и Луганской областей», — также говорится в одном из пунктов (всего в документе их 10).

Кроме того, ПАСЕ призвала Москву отказаться от «принудительной выдачи» российских паспортов гражданам, проживающим на территории Крыма, а также снять запрет с деятельности Меджлиса крымскотатарского народа (организация запрещена в России).

«Освободить всех украинских пленных, захваченных и находящихся в заключении в Российской Федерации и в аннексированном Крыму», — сказано в резолюции. Документ подготовлен на основе доклада литовского политика Эгидиуса Верикиса.

Ранее вице-спикер Госдумы Петр Толстой​ заявил, что Россия «никогда» не выполнит условия ассамблеи, касающиеся статуса Крыма и счел вопрос присоединения полуострова «историческим фактом». Кроме того, Толстой сообщал, что Москва выплатит свой долг по взносу в ПАСЕ тогда, когда российская сторона вернет себе основные права в организации.

Российскую делегацию в ПАСЕ лишили основных полномочий в 2014 году из-за начала конфликта в Донбассе и присоединения Крыма.