МЧС предупредило москвичей о тумане

В Москве ожидается туман в ночь на 24 января. Об этом говорится в сообщении ГУ МЧС Москвы в Twitter.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, ночью и в первой половине дня 24 января в Москве местами ожидается туман с видимостью 200–500 м», — рассказали в пресс-службе.

Собеседник агентства напомнил, что водителям необходимо быть предельно внимательными за рулем автомобиля при неблагоприятных погодных условиях и не превышать скоростной режим.