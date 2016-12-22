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В МГУ объяснили недопуск студента в кипе к экзамену правилами вуза
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В МГУ объяснили недопуск студента в кипе к экзамену правилами вуза
Общество, 20:20
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В МГУ объяснили недопуск студента в кипе к экзамену правилами вуза

Отказ принимать экзамен у студента в кипе был продиктован правилами устава МГУ. Об этом РБК рассказал профессор географического факультета Вячеслав Бабурин.

«Как во всяком учебном заведении, в университете есть устав, в котором в том числе прописана форма одежды — в помещении ходят без верхней одежды и без головных уборов. Я вполне резонно указал молодому человеку, что он нарушает устав и что он должен привести свою форму одежды в соответствие с требованиями вуза, и тогда он может сдавать экзамен», — сказал профессор.

По словам Бабурина, студент не снял головной убор, из-за чего он отказался принимать экзамен. После этого молодой человек «пошел жаловаться куда-то наверх». Экзамен у юноши принял другой преподаватель «по просьбе учебной части Высшей школы телевидения МГУ», добавил профессор. «Для меня все студенты одинаковые, они все абсолютно равноправные, соответственно и требования к ним одинаковые», — подчеркнул преподаватель.

«Во время экзаменов всякое бывает — вспомните себя. Студент сдал экзамен в тот же день в другой группе. История не стоит выеденного яйца. Такая у меня по поводу этого позиция», — сообщил РБК декан Высшей школы (факультета) телевидения МГУ Виталий Третьяков.

Декан географического факультета МГУ Сергей Добролюбов заявил, что у него нет претензий к профессору Бабурину. «У него было полное правило поступить так, как он поступил. Я поговорил с ним, и он указал мне на правила внутреннего распорядка МГУ, подписанные ректором Садовничим в 2008 году», — рассказал Добролюбов агентству «Москва».

По его словам, в правилах написано, что в помещениях университета запрещается находиться в верхней одежде и головных уборах. «Я посмотрел на сайтах многих других вузов — все то же самое абсолютно», — добавил Добролюбов.

Он отметил, что Бабурин в 2017 года также просил студенток, исповедующих ислам, снять головные платки перед экзаменом.

По словам Добролюбова, речь идет о студенте Льве Бороде. Источник агентства утверждает, что это сын президента Федерации еврейских общин России Александра Бороды.

Теги: МГУ , экзамен , Федерация еврейских общин
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