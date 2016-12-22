СК начал проверку после заплыва на лодке в подвале дома в Петербурге

В Санкт-Петербурге проводится проверка по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после того, как жильцы многоквартирного дома устроили в затопленном подвале заплыв на лодке. Об этом сообщает главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу.
В ведомстве отметили, что 22 января в СМИ появились сообщения о неоднократных затоплениях водой подвала одного из домов на 9-й Советской улице в Санкт-Петербурге.
«Фонтанка» опубликовала рассказ жителей дома 9/30 по улице 9-я Советская. 20 января в подвале этого дома в очередной раз прорвало трубу. Сотрудники Жилкомсервиса №3 Центрального района города устранили проблему только к полудню 22 января. Ожидая ремонта, жильцы, передвигались по подвалу на надувной лодке. Фотографии и видеозаписи их заплыва были опубликованы в соцсети «ВКонтакте» петербуржцем Дмитрием Кузорой.
«Что мы видим? — Маленький водопад. И даже уже обледенение. Фарватер где-то около метра», — говорит на видео один из участников.«Сбылась мечта Петра I — Северная Венеция в действии», — отмечает он.