Производство легковых автомобилей в России в 2017 году увеличилось на 21%

В России в 2017 году произвели 1,4 млн легковых автомобилей, что на 21% больше по сравнению с 2016 годом. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

В декабре 2017 года выпуск легковушек вырос на 7,2% в годовом выражении и сократился на 19,2% по отношению к ноябрю 2017 года. Производство автобусов в России в 2017 году увеличилось на 3,9%, до 26,8 тыс. В декабре 2017 года выпуск автобусов снизился на 7,8% в годовом выражении. Производство грузовых автомобилей в декабре увеличилось на 32,1% по сравнению с декабрем 2016 года и на 8,5% по сравнению с ноябрем 2017 года.

По итогам 2017 года российская промышленность выросла на 1%, что в два раза меньше, чем ожидало правительство. В декабре 2017 года промышленное производство снизилось на 1,5% в годовом выражении. Добыча полезных ископаемых в России снизилась на 1%, обрабатывающие производства на 2%, обеспечение электроэнергией и газом — на 5,5%, также на 4,2% сократилось водоснабжение и утилизация отходов.

В прогнозе социально-экономического развития правительство ожидало более уверенного роста промышленности — он должен был составить 2,1% по итогам года. В следующие три года власти прогнозируют рост на 2,5%.