В США умерла модель с плаката «We Can Do It!» времен Второй мировой войны

Наоми Паркер Фрэйли, которая стала прототипом для американского плаката «We Can Do It!» времен Второй мировой войны, умерла в возрасте 96 лет. Об этом сообщает телеканал CNN.
По информации телеканала, Фрэйли умерла 20 января в хосписе города Логвью в штате Вашингтон. Во время Второй мировой войны она работала на военно-морской базе Аламеда в Калифорнии, где и был сделан ее фотоснимок.
Ранее ошибочно считалось, что прототипом для плаката выступила Джеральдин Хофф Дойл, работавшая на заводе American Broach & Machine. В 2015 году исследователи нашли оригинальный снимок, на котором была изображена Фрэйли.
Плакат «We Can Do It!» был создан в 1943 году художником Дж. Говардом Миллером для компании Westinghouse Electric и предназначался для повышения морального духа рабочих. Изображенная на ней женщина получила название «Клепальщицы Рози». С 1980-х годов плакат использовался феминистками.