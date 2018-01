Умер сыгравший роль Тинки-Винки в «Телепузиках» актер Саймон Барнс

В Великобритании в возрасте 52 лет умер актер Саймон Шелтон Барнс, известный по роли Тинки-Винки в телешоу «Телепузики» (Teletubbies). Об этом сообщает The Independent со ссылкой на родственников артиста.

Несколько дней назад Барнс отпраздновал свой 52-й день рождения.

Церемония прощания состоится 7 февраля в Бедфордском крематории (графство Бедфорд на востоке центральной части Великобритании, родине артиста). Члены семьи попросили желающих прийти на церемонию в одежде ярких цветов, чтобы почтить память Барнса.

О смерти актера также сообщила на своей странице в Instagram актриса Эмили Атак, племянница актера, снявшаяся в ситкоме «Переростки» (Inbetweeners​, 2008), прикрепив его фотографию.

«Мой замечательный дядя Саймон Барнс ушел от нас так внезапно. Самый добрый и талантливый человек, которого вы могли бы встретить. Его любили все, кто знал, и будут любить вечно», — написала она.

https://www.instagram.com/p/BeIZV9xHx8t/?taken-by=emilyatackofficial

Балетный танцовщик и хореограф Барнс получил известность, когда заменил первого исполнителя роли Тинки-Винки Дэйва Томпсона. Изначально он не хотел браться за эту работу, но впоследствии назвал «Телепузиков» по степени влияния на общество аналогом The Beatles или группы Take That. «Я думал, что это очень рискованный шаг, но он, конечно же, окупился», — сказал как-то Барнс о роли Тинки-Винки, добавив, что получал письма от детей и их родителей.

«Телепузики» — британская детская кукольная телевизионная программа производства Би-би-си. Рассчитана на зрителей до семи лет. По данным Independent, шоу смотрели около 1 млрд детей более чем в 120 странах на 45 языках мира. Передача анонсировалась как способствующая развитию детей на ранних этапах и знакомящая их с различными культурами и повседневными занятиями. Она транслировалась на телевидении с марта 1997 года по февраль 2001 года. После перерыва выпуски возобновились в марте 2015 года. Тинки-Винки — «Телепузик» фиолетового цвета с треугольной антенной на голове.