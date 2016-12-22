Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 56,86 56,35 EUR Нал. 69,73 69,01 USD Бирж. 56,42 -0,08 EUR Бирж. 69,28 +0,05 USD ЦБ. 56,41 -0,21 EUR ЦБ. 69,07 -0,19 EUR/USD 1,23 +0,00 BTC/USD Бирж. 11184,10 +403,93 MOEX 2298,95 -0,42% RTS 1283,75 -0,12% Brent 69,81 +0,82% DJIA 26227,57 +0,05% Nasdaq 7460,22 +0,70% FTSE 7731,83 +0,21%
Умер сыгравший роль Тинки-Винки в «Телепузиках» актер Саймон Барнс
Лента новостей
Без медального плана: за что МОК отстранил от Игр спортсменов из России 21:47, Общество В США возле Белого дома задержали мужчину с заряженным пистолетом 21:44, Общество Трехкратный чемпион «Формулы-1» вновь станет владельцем авиакомпании Niki 21:27, Бизнес В Госдуме пообещали никогда не выполнять резолюции ПАСЕ о Крыме 21:15, Политика СКР завел дело после нападения бешеной собаки на 17 человек 21:07, Общество Никифиров рассказал о помощи России в восстановлении связи в Сирии 21:04, Технологии и медиа Российские биатлонисты допустили бойкот Олимпиады 20:57, Спорт В Ирландии похоронили вокалистку The Cranberries 20:46, Общество Аксенов назвал сроки открытия игорной зоны в Крыму 20:39, Общество В Волгограде на время ЧМ-2018 остановят комбинат «Красный Октябрь» 20:28, Экономика Депутаты в законе о легализации ЧВК запретят им устраивать революции 20:23, Политика Мединский объяснил отзыв прокатного удостоверения у «Смерти Сталина» 20:22, Общество В МГУ объяснили недопуск студента в кипе к экзамену правилами вуза 20:20, Общество «Открытие холдинг» рассказал об исковых требованиях ОНЭКСИМа 20:12, Финансы Штаб Владимира Путина проведет серию патриотических митингов 20:05, Политика В Думе предрекли коллапс экономики при уравнивании сожительства и брака 20:05, Экономика СК начал проверку после заплыва на лодке в подвале дома в Петербурге 19:59, Общество «Яндекс» запустит ток-шоу совместно со студией Аркадия Ротенберга 19:42, Технологии и медиа «Ростелеком» стал оператором реестра доменов .ru и.рф 19:41, Технологии и медиа Мэр Грозного призвал «унять фантазию» из-за его турпоездки в Грузию 19:40, Политика На Украине объяснили отмену экзамена по русскому языку для выпускников 19:34, Политика Суд в Петербурге рассмотрит дело о неуплате налогов на 1 млрд руб. 19:24, Общество Глава ВТБ рассказал о повлиявших на остановку приватизации банка санкциях 19:19, Экономика Суд оставил под арестом директора крупнейшего мусорного полигона Европы 18:54, Общество Мэр Риги осудил планы властей Латвии убрать русский из старших классов 18:44, Политика Игорь Матвиенко рассказал о своей работе в Putin Team 18:41, Политика Провайдеры попросили право самостоятельно ограничивать трафик сайтов 18:35, Технологии и медиа МОК ответил на недопуск россиян к участию в Олимпиаде-2018 18:30, Общество
Умер сыгравший роль Тинки-Винки в «Телепузиках» актер Саймон Барнс
Общество, 15:53
0
Умер сыгравший роль Тинки-Винки в «Телепузиках» актер Саймон Барнс

В Великобритании в возрасте 52 лет умер актер Саймон Шелтон Барнс, известный по роли Тинки-Винки в телешоу «Телепузики» (Teletubbies). Об этом сообщает The Independent со ссылкой на родственников артиста.

Несколько дней назад Барнс отпраздновал свой 52-й день рождения.

Церемония прощания состоится 7 февраля в Бедфордском крематории (графство Бедфорд на востоке центральной части Великобритании, родине артиста). Члены семьи попросили желающих прийти на церемонию в одежде ярких цветов, чтобы почтить память Барнса.

О смерти актера также сообщила на своей странице в Instagram актриса Эмили Атак, племянница актера, снявшаяся в ситкоме «Переростки» (Inbetweeners​, 2008), прикрепив его фотографию.

«Мой замечательный дядя Саймон Барнс ушел от нас так внезапно. Самый добрый и талантливый человек, которого вы могли бы встретить. Его любили все, кто знал, и будут любить вечно», — написала она.

https://www.instagram.com/p/BeIZV9xHx8t/?taken-by=emilyatackofficial

Балетный танцовщик и хореограф Барнс получил известность, когда заменил первого исполнителя роли Тинки-Винки Дэйва Томпсона. Изначально он не хотел браться за эту работу, но впоследствии назвал «Телепузиков» по степени влияния на общество аналогом The Beatles или группы Take That. «Я думал, что это очень рискованный шаг, но он, конечно же, окупился», — сказал как-то Барнс о роли Тинки-Винки, добавив, что получал письма от детей и их родителей.

«Телепузики» — британская детская кукольная телевизионная программа производства Би-би-си. Рассчитана на зрителей до семи лет. По данным Independent, шоу смотрели около 1 млрд детей более чем в 120 странах на 45 языках мира. Передача анонсировалась как способствующая развитию детей на ранних этапах и знакомящая их с различными культурами и повседневными занятиями. Она транслировалась на телевидении с марта 1997 года по февраль 2001 года. После перерыва выпуски возобновились в марте 2015 года. Тинки-Винки — «Телепузик» фиолетового цвета с треугольной антенной на голове.

Теги: телешоу , смерть актера
Главное
Провайдеры попросили право самостоятельно ограничивать трафик сайтов Технологии и медиа
Материалы по теме
В ЮАР умер «архитектор афро-джаза» Хью Масекела Общество
В Воронеже умер бывший участник «Битвы экстрасенсов» Общество
В США в 105 лет умерла старейшая актриса Голливуда Конни Сойер Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.