Полиция начала проверку сообщений о загрязнении пруда возле ТЦ «Вегас»

В пресс-службе ГУ МВД по Московской области сообщили РБК о начале проверки по факту загрязнения Большого Немчиновского пруда, рядом с которым находится ТЦ «Вегас».

«В дежурную часть ГУ МВД России «Одинцовское» от местной жительницы поступило заявление о том, что в селе Немчиновка происходит загрязнение водоема сточными водами якобы из близлежащего торгового центра», — рассказали в пресс-службе.

Жительница поселка Немчиновка Алла Полякова сообщила РБК, что торговый центр загрязняет Большой Немчиновский пруд. «С момента строительства и открытия ТЦ «Вегас» в пруд с частой периодичностью сбрасываются отходы, и пруд цветет. Стоит неприятный запах», — рассказала она.

Технический центр, расположенный рядом с ТЦ «Вегас» сливает в пруд машинное масло «и всякие примеси», рассказала РБК жительница Немчиновки Ангелина Мельникова. «Да и жители Немчиновки тоже не святые, у многих вода из канализации уходит в пруд. Насчет ТЦ «Вегас», думаю, что та же система водоотведения», — сказала она.

Большой Немчиновский пруд до строительства ТЦ «Вегас» уже был «в запущенном состоянии», сообщила РБК жительница Немчиновки и сотрудница ТЦ «Вегас» Екатерина Вишневская. По ее словам, строительный рынок, который находился на месте ТЦ «Вегас» сбрасывал отходы в пруд, что стало причиной его загрязнения.

В пресс-службе администрации Одинцовского района РБК рассказали, что жители поселка Немчиновка жаловались на сброс сточных вод в реку Чаченка. «Муниципалитет не обладает необходимыми полномочиями и не может применить меры воздействия к нарушителям. Поэтому обращения жителей были оперативно перенаправлены в профильные ведомства — министерство экологии и природопользования Московской области, а также в департамент Росприроднадзора по ЦФО», — сообщили в администрации.

В августе 2017 года Следственный комитет России по Москве начал проверку из-за загрязнения реки Яузы. Как сообщал телеканал «360», на поверхности воды Яузы появилась пена неизвестного происхождения, сама вода окрасилась в ярко-голубой цвет.