Штаб-квартиру «Яндекса» в Москве эвакуировали после звонка о минировании

Сотрудников штаб-квартиры «Яндекса» на улице Льва Толстого в Москве эвакуировали после звонка о минировании. Об этом РБК сообщил пресс-секретарь компании Очир Манджиков.
«Мы недавно получили сообщение по телефону, что заложена бомба в нашем московском офисе. Сотрудники эвакуированы и здание проверяют специальные службы. Такая же ситуация в наших офисах в Петербурге и Екатеринбурге, где также были звонки и последовала эвакуация», — рассказал Манджиков.
В России с 10 сентября 2017 года идет волна анонимных звонков о минировании общественных и административных зданий. Все звонки оказались ложными. По данному факту ФСБ России возбудило уголовное дело по ст. 207 УК РФ (телефонный терроризм). В декабре 2017 года замминистра внутренних дел Игорь Зубов заявил, что большая часть массовых анонимных звонков о минировании поступала с территории Сирии.
В конце декабря 2017 года Госдума в третьем чтении одобрила законопроект, ужесточающий наказания для телефонных террористов.