В ЮАР умер «архитектор афро-джаза» Хью Масекела

В ЮАР в возрасте 78 лет умер джазовый музыкант Хью Масекела. Об этом сообщил министр искусств и культуры Южно-Африканской Республики Нати Мтетва на своей странице в Twitter.

«Со смертью легенды джаза Хью Масекелы южноафриканский народ потерял единственного в своем роде музыканта. Мы можем смело сказать, что Хью был одним из великих архитекторов афро-джаза», — написал Мтетва.

Телеканал eNCA со ссылкой на заявление семьи музыканта сообщает, что ​Масекела умер от рака в Йоханнесбурге в окружении родственников. Он боролся с болезнью с 2008 года.

В начале октября 2017 года Масекела отменил свое выступление на фестивале наследия в Соуето (окраина Йоханнесбурга), чтобы лечиться от болезни. В марте 2016 года он перенес операцию, но в сентябре 2017 года у музыканта была обнаружена и впоследствии удалена еще одна опухоль.

Масекела прославился в том числе и как автор песен в поддержку борьбы с апартеидом (политика расовой дискриминации и сегрегации населения ЮАР в 1948–1994 годы).

Музыкант родился 4 апреля 1939 года в Витбанке (с 2006 года переименован в Эмалахлени) в ЮАР. В детстве он играл на пианино, но фильм о джазовом музыканте Биксе Бейдербекке «Молодой человек с рогом» (1950) вдохновил его пересмотреть музыкальные пристрастия.​

В конце 1950-х годов Масекела присоединился к Dollar Brand (джаз-исполнитель из ЮАР Абдулла Ибрагим) и другим джазовым исполнителям. В 1959 году Масекела начал играть во «Всеафриканской джазовой опере», в мюзикле «Кинг-Конг» (1959). Музыкант выступал в Великобритании и США. В США он прославился поп-джазовой мелодией Up, Up and Away в 1967 году.

Музыкант основал международную музыкальную школу в Ботстване и занимался благотворительностью у себя на родине.