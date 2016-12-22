Мошенники обманули жителя Братска при покупке самолета

Жителя Братска Иркутской области обманули на 200 тыс. руб. при попытке купить легкомоторный самолет. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В ведомстве уточнили, что жертвой мошенников стал 57-летний мужчина, который со своим знакомым планировал приобрести легкомоторный самолет. В ходе поисков подходящего варианта в интернете мужчина нашел выгодное для себя предложение из Санкт-Петербурга.

Как отметили в МВД, условием сделки стала предоплата в размере 100 тыс. руб. Затем продавец самолета сообщил мужчине, что он приступил к оформлению необходимых документов, за что потребовал перевести еще 100 тыс. руб. После этого житель Братска отправился в Петербург, чтобы забрать свою покупку, но лжепродавец перестал выходить на связь.

«Предварительная проверка подтвердила, что «владелец» воздушного судна действительно вел переговоры из Питера, а счет, куда братчанин отправил 200 тыс. руб., открыт на некую Розалию Ивановну», — говорится в сообщении.

Полицейские проводят расследование произошедшего.