«Яндекс» откроет филиал школы анализа данных в Израиле

«Яндекс» договорился о сотрудничестве с Тель-Авивским университетом, осенью в нем откроется филиал школы анализа данных (ШАД), основанной интернет-компанией в 2007 году. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении «Яндекса».

Программа ШАД рассчитана на студентов, аспирантов и молодых специалистов, которые хотят получить дополнительное образование в области компьютерных наук и заниматься искусственным интеллектом. Основной центр находится в офисе «Яндекса» в Москве, филиалы открыты в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Нижнем Новгороде и Минске. Филиал в Израиле будет рассчитан на учащихся из этой страны, но присоединиться к курсу сможет любой желающий, успешно прошедший отборочные этапы; преподавание будет вестись на английском языке, уточнил представитель «Яндекса». Обучение будет продолжаться один год. Слушатели будут изучать анализ данных, машинное обучение, компьютерное зрение, анализ текстов и другие дисциплины. Чтобы стать слушателем школы, нужно будет пройти конкурсный отбор.

Цель компании — подготовить для международного сообщества специалистов по машинному обучению, приводятся в сообщении «Яндекса» слова гендиректора группы компаний Аркадия Воложа.

Представитель «Яндекса» уточнил, что компания планирует и дальше наращивать присутствие ШАД в мире. «Опыт ШАД, в принципе, востребован везде, где традиционно присутствует развитая сфера собственных ИТ-разработок. Израиль здесь один из лидеров, и уже потому наше нынешнее партнерство стало результатом взаимной высокой оценки компетенций», — отметил он. В России обучение в ШАД бесплатно, условия обучения в израильском филиале компания сообщит позднее.