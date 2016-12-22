Губернатор предложил Путину наградить раненную в Перми учительницу

Губернатор Пермского края Максим Решетников направил президенту России Владимиру Путину представление к награде учительницы средней общеобразовательной школы №127 Наталии Шагулиной, которая пострадала в результате вооруженного нападения на учебное заведение. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

Решетников предложил наградить Шагулину медалью «За отвагу».

Инцидент в школе №127 в Перми произошел утром 15 января. Двое вооруженных ножами 16-летних подростков напали на учеников четвертого класса. Они начали наносить удары детям и учительнице. Педагог была госпитализирована с 17 ранениями, также пострадали 14 учеников. Возраст пострадавших детей — от 10 до 12 лет. Возбуждено несколько уголовных дел.