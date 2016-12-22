СМИ узнали о переквалификации дела двух полковников ФСБ о взятках

Дело двух полковников контрразведки ФCБ Андрея Кутернина и Алексея Костенкова, обвинявшихся во взятках, было передано в суд, сообщает «Коммерсантъ». Однако следователи переквалифицировали дело, и сейчас сотрудников спецслужбы обвиняют в мошенничестве.

Изначально Кутернин и Костенков обвинялись в получении взяток от главы ЧОП «Отряд-1» Глеба Сницерова за содействие в заключении контрактов на охрану объектов Главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса (ГлавУпДК) при МИД России. Офицеры ФСБ обещали Сницерову, что его «Отряд-1» возьмет под охрану 15 объектов на срок с июня 2017 года по июль 2019 года. Деньги Сницеров передавал Костенкову с октября 2016 года по январь 2017 года — всего около 1 млн руб. Во время следствия офицер контрразведки рассказал, что средства он затем передавал своему начальнику Кутернину.

По договору ЧОП должен был получить 113,9 млн руб. В ходе расследования, указывает газета, следствие пришло к выводу, что обвиняемые не могли повлиять на контракт, поэтому дело переквалифицировали по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество).

Полковника Костенкова задержали в кафе в районе станции метро «Китай-город» в марте 2017 года при передаче Сницеровым очередного транша в размере 200 тыс. руб. В отношении Костенкова и Кутернина возбудили уголовное дело по п. «а» и п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в крупном размере, сопряженное с вымогательством). Московский гарнизонный военный суд в июле 2017 года заключил Кутернина под стражу, а Костенкова отправил под домашний арест