В США в 105 лет умерла старейшая актриса Голливуда Конни Сойер

В США умерла старейшая актриса Голливуда Конни Сойер, сообщает TMZ. На момент смерти ей было 105 лет.

Конни Сойер (Фото: NBC / Getty Images)

Актриса скончалась в собственном доме в округе Вудленд-Хиллз в Лос-Анджелесе. За свою жизнь она сыграла более 140 ролей в различных фильмах. Большая часть ее работы прошла на телевидении, однако Сойер также работала и в Голливуде.

Конни Сойер родилась в 1912 году. Вначале она выступала на эстраде в ночных клубах, однако к концу 1940-х годов перешла на телевидение. В 1959 году вместе с Фрэнком Синатрой она снялась в комедии «Дыра в голове». В 1994 году она исполнила роль в комедии братьев Фарелли «Тупой и еще тупее».

В дальнейшем она продолжала играть в различных телесериалах. Сниматься она продолжала и в преклонном возрасте. Так, в 2007 году она снялась в одной из серий ситкома «Как я встретил вашу маму», а в 2009 году — в ситкоме «Офис». В 2012 году в 99 лет она стала членом американской Академии кинематографических искусств и наук.