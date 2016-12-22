Россия выделила $2 млн возглавляемому россиянином управлению ООН

Россия в добровольном порядке выделит $2 млн на финансирование контртеррористического управления ООН, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление российского постпредства при организации. Эту структуру возглавляет российский дипломат Владимир Воронков.

«Правительством РФ принято решение о внесении единовременного добровольного взноса в бюджет управления ООН по контртерроризму (УКТ) в размере 2 млн долларов США», — сообщили в представительстве. Кроме того, с 2019 года Россия обязуется ежегодно выделять на финансирование деятельности управления $500 тыс.

«Перед новым управлением стоит ряд важных задач, прежде всего в плане оказания технического содействия государствам, наиболее подверженным угрозам терроризма. РФ теперь вносит и финансовый вклад в реализацию этих усилий в качестве одного из крупных доноров ООН в области борьбы с терроризмом», — подчеркнули в МИДе.

Решение о создании УКТ было принято в ООН летом 2017 года. 21 июня его возглавил бывший постоянный представитель России при международных организациях в Вене Владимир Воронков. Таким образом он стал фактическим заместителем генсека ООН по вопросам борьбы с терроризмом.